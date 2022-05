Lancha de transporte intermunicipal pega fogo em Ponta de Pedras, no Marajó; vídeo

Uma embarcação pegou fogo na madrugada desta quarta-feira (11), no município de Ponta de Pedras, no arquipélago do Marajó. Vídeos feitos por moradores da região mostram a lancha Expresso Vera Monteiro sendo consumida pelas chamas e pequenas explosões ocorrendo durante o incêndio. Não há informações sobre feridos. Com informações do portal Notícia Marajó.

De acordo com as primeiras informações, a embarcação estava ancorada no Porto do Açaí e se preparava para sair de Ponta de Pedras às 5h30 com destino a Belém. A Expresso Vera Monteiro é uma das duas embarcações da empresa Monteiro Navegação, e sai do município às 5h30 e retorna às 13h, de segunda a sábado.

A outra lancha, que está intacta, é a Expresso Luzeiro, que sai de Ponta de Pedras às 12h30 e que retorna de Belém às 15h, também de segunda a sábado. A empresa ainda não se pronunciou sobre o incidente em suas redes sociais nem atendeu ao telefone para informar o que será feito para atender aos passageiros.