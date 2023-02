Ladrões arrombam e furtam mercadorias das lojas Americanas em Belém

Um arrombamento foi registrado nas lojas Americanas da avenida João Paulo II, em Belém, nesta terça-feira (7). As primeiras informações indicam que o furto qualificado ocorreu entre 4 e 4h30 da manhã.

De acordo com as informações iniciais, pelo menos três pessoas participaram do furto. Duas delas ficaram encarregadas de retirar os produtos, como televisão e celular, enquanto a terceira colocou a mercadoria na parte de trás de uma Kombi.

Essa versão inicial indica que outro veículo, um Sandero, também foi usado durante a ação. Na loja, ninguém quis falar sobre o assunto. A Redação Integrada entrou em contato com as polícias Civil e Militar e aguarda retorno.