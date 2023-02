Diretores da Americanas são afastados da empresa durante apurações do rombo contábil

A Americanas afastou três diretores durante as apurações do rombo contábil de cerca de R$ 20 bilhões revelado pela empresa no mês passado. São eles: Anna Saicali, que comandava a Ame Digital; Timotheo Barros, diretor de lojas físicas, logística e tecnologia; e Marcio Cruz, diretor de digital, consumo e marketing. Segundo apuração da Reuters, eles faziam parte do mais alto escalão da companhia, que engloba ainda o atual presidente-executivo, João Guerra, e a diretora financeira de relações com investidores, Camille Loyo Faria, que assumiram após a revelação das inconsistências contábeis. As informações são do G1 Nacional.

A decisão de afastar os diretores foi tomada pelo conselho de administração da Americanas. Também foram afastados os executivos Fábio da Silva Abrate, Flávia Carneiro e Marcelo da Silva Nunes.

Em nota, a empresa afirma que a medida não representa "qualquer antecipação de juízo" sobre a responsabilidade dessas pessoas.