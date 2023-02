Funcionários da Americanas protestam contra ‘falta de clareza’ na relação com trabalhadores

Integrantes de sindicatos de empregados do comércio e funcionários protestam nesta sexta-feira, 3, na Cinelândia, no Centro do Rio de Janeiro, em frente a uma loja da Americanas, escolhida por ser simbólica, já que pertenceu à falida varejista Mesbla. A manifestação acontece antes de uma reunião prevista para o meio-dia, na qual lideranças sindicais se encontrarão com representantes da diretoria da Americanas, também no Centro da cidade. As informações são da Agência Estado.

Manifestantes pedem esclarecimentos sobre a situação da empresa após o revelado rombo contábil de R$ 20 bilhões e a dívida total de R$ 47,9 bilhões. Com faixas pedindo preservação de empregos e direitos dos trabalhadores da Americanas, os manifestantes gritavam "Vergonha, vergonha, Americanas sem vergonha" e se queixavam da falta de clareza e diálogo da direção da empresa com os funcionários.

VEJA MAIS

Manifestantes marcharam do bairro Lapa até uma loja da Americanas perto da Praça da Cinelândia pouco antes das 10 horas da manhã. Ao chegar, mais uma centena de manifestantes já aguardavam. O objetivo é chamar a atenção da sociedade para a importância da manutenção dos empregos e a necessidade de proteção dos trabalhadores de acordo com a legislação, antes mesmo da quitação de dívidas com credores.

O local escolhido, uma vez que foi uma unidade da falida Mesbla, simboliza o longo e massivo litígio trabalhista. De acordo com o presidente do Sindicato dos Comerciários do Rio de Janeiro, Márcio Ayer, o objetivo da manifestação é proteger os trabalhadores e os empregos.