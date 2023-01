Lojas Americanas começa a demitir funcionários no Rio de Janeiro

A varejista Americanas começou nesta terça-feira (31) os cortes de pessoal, na sede da empresa no Rio de Janeiro. As informações são da Folha de São Paulo.

Inicialmente, as demissões envolvem apenas os funcionários terceirizados. Entretanto, os trabalhadores em regime CLT deverão ser demitidos posteriormente.

De acordo com a Folha, na pressa em apresentar a recuperação judicial, para não ter recebíveis bloqueados por bancos credores, a Americanas não incluiu os funcionários no processo. Dessa forma, o valor devido aos funcionários cortados não poderá entrar no processo de recuperação judicial, e deverá ser pago normalmente pela companhia.

A dívida da empresa com credores soma cerca de R$ 42 bilhões. São quase 45 mil funcionários, diretos e indiretos.