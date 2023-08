Kitnet pega fogo no bairro do Una

Uma quitinete localizada na passagem 10 de Maio, no bairro do Una, pegou fogo no início da tarde desta terça-feira (1º), em Belém. Moradores do imóvel e vizinhos conseguiram conter as chamas. Na ocasião, havia duas crianças e um adulto no interior do apartamento, mas ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros foi acionado e a ocorrência contornada.

Madalena Oliveira, moradora da passagem 10 de Maio, relatou que estava no banheiro por volta de 13h, quando seu neto começou a gritar dizendo que estava ocorrendo um incêndio. "Eu tomei um susto e logo começou uma correria aqui na rua. Os vizinhos correram para o kitnet para tentar ajudar", explica a moradora.

Luiz Mota é um dos moradores que ajudou a conter as chamas. Ele disse que o fogo começou no kitnet que fica nos altos, onde estavam duas crianças e uma mulher. "A primeira iniciativa foi de tirar as pessoas do local. Vários moradores daqui se uniram para conter as chamas com a água do próprio apartamento. Nós conseguimos tirar o botijão de gás, o colchão e outros objetos, mas muita coisa queimou lá dentro, pois foi tudo muito rápido", disse Luiz Mota.

Luiz também comentou ter ouvido de um dos moradores que as crianças estariam brincando com fósforo e que isso teria ocasionado o incêndio. 'Nós escutamos esse comentário, mas só os bombeiros podem confirmar o que de fato ocorreu. O que importa é que ninguém saiu ferido", acrescentou o morador.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informam que realizaram trabalho de rescaldo na área e a proprietária do imóvel recusou perícia.