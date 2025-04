Kitesurfista é resgatado por equipe de praticagem próximo a Icoaraci

Um kitesurfista foi resgatado após ficar à deriva nas proximidades do distrito de Icoaraci, em Belém, na tarde da última quarta-feira (16). O resgate foi realizado por uma equipe de uma empresa de praticagem que passava pelo local em uma lancha. Não há, até o momento, informações sobre as circunstâncias que levaram o homem a cair no rio. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que ele é resgatado e puxado para dentro da lancha.

“Durante o deslocamento para a ilha de Mosqueiro, a tripulação da lancha da praticagem avistou um kitesurfista à deriva e imediatamente iniciou o atendimento à ocorrência, seguindo os procedimentos de segurança. A rápida resposta demonstra o alto nível de preparo desses profissionais, que atuam diariamente nos r​ios da região, conduzindo os práticos até os navios e lidando com os mais diversos cenários operacionais”, disse o superintendente da Barra do Pará, responsável pelo resgate, Jorge Barbeito.

“Com treinamento específico para situações de emergência, resgate e segurança da navegação, a equipe da praticagem está habilitada a agir com agilidade e precisão. Essa experiência prática, aliada ao conhecimento técnico, garante um suporte essencial nas ações de prevenção de acidentes e resposta a incidentes nas vias navegáveis da Amazônia”, acrescentou.