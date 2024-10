VÍDEO: Homem é resgatado após passar 67 dias à deriva na Sibéria

Um homem russo, de 46 anos, foi resgatado após passar mais de dois meses à deriva em um pequeno barco inflável no Mar de Okhotsk, na costa da Sibéria. A informação foi divulgada por autoridades russas nesta terça-feira (15/10).

De acordo com a mídia estatal russa RIA Novosti, Mikhail Pichugin viajava com seu irmão e seu sobrinho, de 15 anos, mas foi o único que sobreviveu ao naufrágio.

O resgate ocorreu na noite da última segunda-feira (14/10) e o vídeo do momento foi divulgado pelo Gabinete do Procurador de Transportes do Extremo Oriente Russo. Nas imagens, é possível ver um homem barbudo com um colete salva-vidas laranja flutuando em uma pequena embarcação do tipo catamarã com uma bandeira vermelha hasteada em um mastro, enquanto os socorristas trabalham para alcançá-lo.

Veja o registro:

Ao todo, Pichugin passou 67 dias à deriva. De acordo com os promotores, ele, o irmão e o sobrinho adolescente partiram em uma embarcação pesqueira no dia 9 de agosto com o objetivo de observar baleias nas Ilhas Shantar, no entanto, poucas horas após o início da viagem, o sinal do barco deles foi perdido. Uma falha no motor da embarcação é apontada como a principal causa do desaparecimento.

O Mar de Okhotsk é cercado principalmente pela Sibéria oriental da Rússia e pela Península de Kamchatka. Ele geralmente congela entre outubro e março, e é classificado como o mar mais frio do Leste Asiático.

Segundo o diretor da empresa de pesca que encontrou o barco à deriva, Pichugin está “em estado grave, emaciado, mas consciente”.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)