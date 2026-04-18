Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Justiça ordena internação de menor por estupro coletivo em Copacabana após comprovação de emboscada

A Justiça aplicou a medida de internação ao adolescente, com proibição de atividades externas nos primeiros seis meses

O Liberal
fonte

A sentença determina a internação do adolescente em regime fechado, proibindo a realização de atividades externas durante os primeiros seis meses. Paralelamente, as investigações continuam para apurar a conduta de outros quatro suspeitos adultos envolvidos no caso. (Reprodução)

A Vara da Infância e da Juventude da Capital determinou a medida de internação para o adolescente envolvido no estupro coletivo ocorrido em um apartamento em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A decisão da juíza Vanessa Cavalieri estabeleceu que o jovem não poderá realizar atividades externas por um período inicial de seis meses. A sentença fundamenta-se no planejamento de uma emboscada contra a vítima, de 17 anos, com quem o adolescente mantinha relacionamento.

Outros quatro homens adultos também são investigados pela participação no crime.

Para a fundamentação da medida, a magistrada utilizou o depoimento da vítima, considerado detalhado e compatível com os exames médicos que registraram agressões físicas, como socos e chutes, praticadas pelo grupo e pelo adolescente. Foram aplicadas as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça para casos de violência contra mulheres, que observam a complexidade da prova de ausência de consentimento em crimes sexuais sem testemunhas. O depoimento da jovem foi colhido uma única vez e compartilhado entre as esferas cível e criminal para evitar a repetição do relato do fato.

VEJA MAIS

image Camiseta usada por suspeito de estupro coletivo é retirada das lojas; entenda
Marca retira roupas com frase “Regret Nothing” após jovem se apresentar à polícia usando a estampa; empresa afirma repudiar qualquer forma de violência

image Jovens debocharam após estupro coletivo em Copacabana: a mãe de alguém teve que chorar

image Justiça marca para terça-feira a audiência de adolescente envolvido em caso de estupro coletivo
Audiência de apresentação faz parte de um trâmite legal para os menores infratores

O adolescente, que é aluno afastado do Colégio Pedro II, responde ainda por uma segunda denúncia de estupro coletivo. No caso ocorrido em 31 de janeiro, a jovem de 17 anos relatou que aceitou um convite do ex-namorado para sair e, ao chegar ao imóvel, encontrou os amigos dele. De acordo com o G1, conforme o depoimento, ela “consentiu apenas em fazer sexo com o ex e que, diante da insistência dele, concordou que os outros assistissem”, porém, após todos se despirem, o grupo passou a violentá-la.

A segunda denúncia envolve uma menina que tinha 14 anos na época do ocorrido. Ela afirmou ter sido convidada pelo adolescente para um apartamento onde estavam outros homens, entre eles Mattheus Veríssimo Zoel Martins, investigado também no caso de Copacabana. A vítima relatou que sofreu agressões e foi estuprada por ao menos três homens. Segundo o depoimento, o ato foi filmado e as imagens foram divulgadas posteriormente.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

adolescente é vítima de estupro coletivo

estupro coletivo

estupro coletivo em copacabana
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

PRISÃO

PM prende mulher suspeita de atrair jovem para execução em Ananindeua

Vítima foi encontrada em área de mata com marcas de violência; amiga teria atraído jovem até o local

18.04.26 19h10

MEDIDA

Justiça ordena internação de menor por estupro coletivo em Copacabana após comprovação de emboscada

A Justiça aplicou a medida de internação ao adolescente, com proibição de atividades externas nos primeiros seis meses

18.04.26 18h37

POLÍCIA

Suspeito de feminicídio em Ananindeua tem passagem por tráfico de drogas, diz delegado

Suspeito foi localizado em Bragança após fugir da Região Metropolitana de Belém

18.04.26 17h47

POLÍCIA

Suspeito é morto durante ação da PM; polícia não confirma ligação com crime em Ananindeua

Um revólver calibre .38 foi apreendido durante a ação dos policiais na última sexta-feira (17)

18.04.26 16h39

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Mulher é presa em shopping de Belém suspeita de desviar aparelho de ultrassom da rede pública

Aparelho foi localizado em clínica particular no distrito de Icoaraci

18.04.26 15h28

INVESTIGAÇÃO

Suspeitos de envolvimento em ataque a tiros contra casal morrem em intervenção policial em Castanhal

A ação ocorreu na tarde desta sexta-feira (17)

17.04.26 23h41

Morte na rodovia

Motociclista morre em acidente na BR-222, em Marabá

Sinistro ocorreu na tarde de sexta-feira (17), nas proximidades do Núcleo Morada Nova; moto ficou destruída

18.04.26 7h58

PRISÃO

PM prende mulher suspeita de atrair jovem para execução em Ananindeua

Vítima foi encontrada em área de mata com marcas de violência; amiga teria atraído jovem até o local

18.04.26 19h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda