Homem em situação de rua que matou motorista no Pará é condenado a 15 anos de prisão

​O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) condenou, nesta quinta-feira (30), Alan Gleison Santos Assunção, 38 anos, a 15 anos de prisão pelo assassinato do motorista de transporte alternativo Cleoson Ricardo Santos Lima, 44 anos. O réu, que é pessoa em situação de rua, confessou o crime, alegando legítima defesa de terceiro. Caso ocorreu no “Bar do Fofo”, em Icoaraci, distrito de Belém.

Um mototaxista, que atuou como testemunha no caso, viu o momento em que o acusado estava deitado e se levantou, rapidamente, para esfaquear a vítima na região do pescoço.

De acordo com o TJPA, por maioria dos votos, os jurados condenaram o réu por homicídio qualificado, acatando a acusação do promotor de justiça Arnaldo Célio Azevedo. O defensor público Rafael da Costa Sarges apresentou a tese, não acolhida pelos jurados, de que o réu agiu em defesa​​ de terceiro.

A sessão do Tribunal do Júri foi proferida pela juíza Carolina Cerqueira de Miranda Maia. A pena de 15 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão deverá ser cumprida em regime inicial fechado. A prisão do acusado foi mantida.