Comerciante é condenado a um ano de prisão por esfaquear marido da ex-mulher em Belém

O comerciante Oséias Araújo Martins, 51 anos, foi condenado nesta quinta-feira (23), a um ano de prisão, em regime aberto pelo crime de tentativa de homicídio. A vítima, Douglas Monteiro Ferreira, 50 anos, era vizinho e atual marido da ex-mulher do réu. Oséias atacou Douglas a facadas. O júri foi presidido pelo juiz Cláudio Hernandes Silva Lima, titular da 4ª Vara do Júri de Belém.

VEJA MAIS

O promotor de Justiça Reginaldo César Álvares atuou na acusação. O defensor público Alex Mota Noronha esteve na defesa do acusado. Durante a sessão, a vítima alegou que encontrou com Oséias e foi esfaqueado por ele “do nada”.

Em contrapartida, o réu se defendeu dizendo que levou a faca por temer a vítima. Oséias contou tinha saído do trabalho e foi buscar as filhas adolescentes para levá-las em uma festa.

Segundo o acusado, toda vez que encontrava com Douglas costumava reclamar que a comida que o réu destinava às filhas era pouca. O comerciante dizia que o que dava as dimensões somente para as filhas e que ele e sua ex-mulher comiam, eles tinham que repor a alimentações das meninas.

Os jurados não reconheceram que o réu, ao atingir a vítima com o golpe de arma branca, não agiu de forma dolosa. Com base no resultado da votação, o juiz desclassificou o crime de tentativa para lesões corporais e definiu a sentença de um ano.