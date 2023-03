Foragido de Goiás é preso no Pará; homem tem condenação de 20 anos em regime fechado

Na manhã de terça-feira (21), João Marques de Castro Junior, de 49 anos, foi recapturado por uma guarnição de Polícia Militar do Pará (PM), na Rua Paulo Afonso, Bairro Guanabara, em Parauapebas, sudeste do Pará. A PM foi contatada pelo serviço de inteligência do estado do Goiás, que alertou sobre o homem foragido, que estava em terras paraenses.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Moto é furtada por dupla em colocada dentro de kombi no bairro do Umarizal, em Belém]]

O serviço de inteligência informou à PM que João pilotava uma motocicleta modelo Honda CG Fan, informação que permitiu a localização do homem na Rua Paulo Afonso. Ao perceber que os policiais se aproximavam da moto, João foi até eles para informar que o veículo lhe pertencia. Os policiais então realizaram a consulta no Banco Nacional de Mandados de Prisão e encontraram um documento emitido em desfavor de João.

O documento em questão foi emitido no último dia 7 de março, pela 1ª Vara Criminal de Luziânia . Contra ele havia uma condenação a 20 anos de prisão em regime fechado, pelo crime de roubo. A pena, normalmente de quatro a dez anos para esse tipo de crime, pode ter sido aumentada em razão do uso de violência ou morte da vítima.

A redação integrada de O Liberal aguarda nota oficial da PM da Polícia Civil do Pará (PC) sobre o caso.