Acidente de trânsito deixa uma pessoa ferida no bairro do Marco nesta quarta-feira

Um acidente de trânsito assustou quem passava pela avenida Duque de Caxias, no bairro do Marco, na manhã desta quarta-feira, 22, em Belém. Uma caminhonete de cor branca e uma motocicleta vermelha se chocaram no cruzamento com a travessa Mariz e Barros, deixando um homem ferido. A vítima foi socorrida por uma ambulância e levada para o hospital. O trânsito ficou lento durante alguns minutos na área, porém, por volta de 9h40, o fluxo no local já havia normalizado.

O acidente aconteceu por volta de 9h20, quando os dois veículos seguiam pela travessa Mariz e Barros e ambos iniciaram a conversão à esquerda, na avenida Duque de Caxias. A proximidade dos dois na curva fechada fez com que a moto, ocupada pelo piloto e um passageiro, pai e filho, acabasse caindo e indo parar debaixo da caminhonete.

"Foi muito rápido. A gente estava vindo com a moto e o rapaz estava com o carro do nosso lado. Aí ele veio fechando, fechando e quando vi já estava em cima da gente. Eu só fiz sair da moto e puxar meu pai para o carro não passar por cima dele. Graças a Deus ele está vivo e só ficou muito ferido o pé dele. A galera daqui chamou o Samu e prestou muito apoio", conta Marcos Ribeiro, 23, estudante universitário, piloto da moto.

VEJA MAIS

Por outro lado, o motorista da caminhonete, que preferiu não se identificar, disse que foi o condutor da moto que entrou no espaço entre o carro e a calçada depois que ele já havia iniciado o movimento da curva. "Eu fui virar e ele entrou com a moto e foi parar debaixo de mim. Agora quem tem moto é que vira vítima. E eu não corri. Não teve morte, só teve o acidente no pé dele mesmo. Aí chega nessa situação, você vira réu", comentou, preocupado.

Durante a ocorrência, agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) acompanhavam a situação no local e tomavam as primeiras providências. Voluntários ajudaram retirar a motocicleta de debaixo da caminhonete. Por alguns minutos, uma fila de carros se formou na avenida Duque de Caxias, sentido Dr. Freitas, mas, assim que os veículos acidentados foram separados, o trânsito voltou a seguir normalmente.