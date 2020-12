Justiça arquiva inquérito que investigava a morte da ciclista Janice Dias

A pedido do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) e da Polícia Civil, o inquérito sobre o atropelamento da ciclista Janice Dias da Silva foi arquivado nesta sexta-feira (11), pelo juiz da 4ª Vara Criminal de Belém, Altemar da Silva Paes. Segundo a decisão, "não há indícios de qualquer delito praticado pelo investigado".

No documento, o juiz leva em conta a análise da autoridade policial que presidiu o inquérito, que concluiu que a vítima estava pedalando na contramão da avenida Senador Lemos, onde o acidente ocorreu, "colocando em risco sua vida". O laudo pericial informou que Janice Dias "vinha trafegando já há algum tempo no sentido contrário da avenida".

A decisão também endossou a argumentação do promotor do caso, que afirmou que "da análise dos depoimentos das testemunhas, bem como do laudo pericial destacado, não é possível se imputar responsabilidade penal a Mariano de Oliveira Lages pelo sinistro ocorrido, ainda que de forma culposa, porquanto vislumbrando os detalhes do mencionado laudo, bem como as palavras das testemunhas, não é caracterizado qualquer indício de culpa na conduta dele, tampouco dolo".

O caso

Janice foi atropelada enquanto pedalava na avenida Senador Lemos (Reprodução)

Janice Dias ficou presa sob as ferragens de um carro após ser atropelada enquanto andava de bicicleta, na manhã de quarta-feira, 26 de agosto, na avenida Senador Lemos, entre as travessas Dom Romualdo Coelho e Dom Romualdo de Seixas, no bairro do Umarizal, em Belém.

Testemunhas informaram que a mulher estava passando de bicicleta em frente a um prédio, quando o motorista do carro particular, modelo Land Rover, saiu da garagem do edifício sem prestar atenção e acabou colidindo com a ciclista. Depois do acidente, a vítima acabou ficando presa embaixo do veículo, mais precisamente na roda.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e ficou internada em um hospital particular, mas não resistiu aos ferimentos e morreu nove dias depois do atropelamento, em 4 de setembro. O caso revoltou grupos de ciclistas da cidade, que promoveram manifestações pedindo justiça pela morte de Janice.