Manifestação em Belém cobra justiça por morte de ciclista

Dezenas de pessoas se reuniram na noite desta quinta-feira, 10, na Praça Brasil, no bairro do Umarizal, em Belém, para cobrar justiça pela morte da ciclista Janice Dias, morta no dia 27 de agosto,quando foi atingida por um carro no momento em que o veículo saía da garagem de um prédio que também fica no Umarizal. O caso dela foi arquivado.

A ideia do ato é do movimento de pedal feminino "Pedala Mana", da capital, com apoio de outros grupos e coletivos de quem têm o hábito de pedalar. A mobilização segue pelas ruas do bairro do Umarizal com faixas e cartazes.

