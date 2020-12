Justiça acata pedido de prisão temporária de suspeitos de assalto no município de Cametá

Os quatro suspeitos de envolvimento no assalto a uma agência bancária de Cametá, no nordeste paraense, terão a prisão temporária decretada pela Justiça. O pedido feito pela Polícia Civil foi acolhido e deferido pelo poder judiciário na madrugada desta quinta-feira (03), após parecer favorável do Ministério Público Estadual do Pará. Eles ficarão presos durante 30 dias.

Nesta sexta-feira (04), a Polícia Civil disponibilizou as imagens do circuito interno do banco que mostram a atuação de suspeitos dentro da agência. Os dois homens aparecem com rostos cobertos para dificultar a identificação. O material que está sendo analisado pelas autoridades policiais também mostra os reféns sendo conduzidos pelos criminosos durante a ação.

As diligências continuam sendo realizadas por toda a região do Baixo Tocantins. Testemunhas seguem sendo ouvidas e o CPC Renato Chaves segue realizando o trabalho de perícia criminal.

Crime chocou moradores de Cametá

Entre a noite desta terça-feira (1º) e a madrugada desta quarta (2), moradores de Cametá, município a 235 quilômetros de Belém, viveram momentos de terror durante uma ação criminosa na cidade. Uma quadrilha com pelo menos 20 integrantes fortemente armados invadiu a cidade com o objetivo de assaltar uma agência do Banco do Brasil no município.

Para a ação, com características do crime chamado de "novo cangaço" ou "vapor", os criminosos fizeram dezenas de pessoas reféns e as utilizaram como escudo humano enquanto atacavam o Batalhão da Polícia Militar na cidade e o banco. Alessandro de Jesus Lopes Moraes, de 25 anos, morreu ao tentar fugir dos criminosos. Outro refém, que não teve a identidade divulgada, foi baleado na perna e encaminhado ao hospital do município.

Apesar da mega operação que contou com tiroteio, explosivos, terror e carros de luxo dando o suporte para os criminosos, nenhuma quantia foi levada pelos assaltantes.

