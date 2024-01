Justiça absolve cabo da PM acusado de matar homem em Mosqueiro

A Justiça do Pará absolveu nesta segunda-feira (22) o cabo da Polícia Militar do Pará, Marconi Lucas Almeida, acusado de matar Isaías Ferreira da Costa, na praia do Murubira, distrito de Mosqueiro, em Belém. O crime ocorreu em julho de 2014. Para o promotor do caso, o agente agiu em legítima defesa.

Durante o julgamento, presidido pelo juiz Cláudio Lima, titular da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, o policial alegou que a vítima estava com um gargalo de garrafa em mãos e vinha em sua direção. Na versão do acusado, ao perceber a aproximação da vítima, pegou a pistola e efetuou um disparo que atingiu um dos braços de Isaías.

Segundo o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), o promotor do caso analisou e considerou que o policial agiu em legítima defesa. Os jurados votaram pela absolvição do réu, considerando que o militar sacou a pistola e efetuou um único tiro, não excedendo na defesa.