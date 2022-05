Juíza morta no Pará: prefeitura da cidade onde a juíza nasceu se manifesta sobre o caso

A juíza Monica Maria Andrade Figueiredo de Oliveira, de 46 anos, deixada morta na Divisão de Homicídios da Polícia Civil de Belém, na manhã desta terça-feira (17), era natural do município de Barra de Santana, localizado na Região Metropolitana de Campina Grande, na Paraíba. A magistrada era prima do ex-prefeito da cidade, Manoelzinho Andrade.

O comunicado assinado pela atual prefeita, Cacilda Andrade, e o vice-prefeito, Carlinhos de Genésio, relembrou que a juíza Monica Maria exerceu em Barra de Santana, o cargo de Secretária Municipal de Finanças, de 2005 até 2012, "e contribuiu muito com o desenvolvimento de nosso município".

"A Prefeitura Municipal de Barra de Santana, lamenta profundamente a morte precoce da nossa conterrânea e prima do ex-prefeito Manoelzinho Andrade. Diante desta perda irreparável, nos solidarizamos com todos os familiares e amigos", diz a nota.

Entenda o caso

O corpo da juíza Monica Maria Andrade Figueiredo de Oliveira teria sido encontrado pelo próprio companheiro, o também juiz João Augusto Figueiredo de Oliveira Júnior, dentro de um carro, no estacionamento do edifício Real Dream, localizado na travessa Três de Maio, bairro de Nazaré. Em seguida, o juiz João Augusto dirigiu até a DH, onde deixou o corpo e prestou depoimento. O corpo da juíza tinha um ferimento causado por arma de fogo.

Em depoimento, o juiz João Augusto revelou que o casal teria tido uma briga na noite de segunda-feira (16) e Monica Maria arrumou seus pertences afirmando que iria viajar. Já na manhã de terça-feira, o magistrado teria saído para trabalhar e encontrou o corpo da esposa dentro do próprio carro, com um ferimento de bala no peito. A arma usada por ela teria sido do juiz.

