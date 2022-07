Jovens de moto colidem com trator carregadeira e sofrem várias fraturas em Itaituba

Dois jovens que estavam em uma motocicleta sofreram uma colisão com um trator carregadeira e ficaram gravemente feridos com fraturas expostas, na tarde desta quinta-feira (21), por volta das 14h40, na estrada que liga o bairro Jacarezinho ao Instituto Federal do Pará (IFPA), no município de Itaituba, sudoeste paraense. As informações são do Giro Portal.

Um jovem foi identificado como Daniel Sousa da Silva, 21 anos. O outro é menor e tem 14 anos. Eles estavam em uma moto pop 100 branca, seguindo para o bairro Sol Nascente, quando colidiram na concha da máquina que realizava trabalho próximo ao local.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros que atendeu a ocorrência, Daniel sofreu Trauma cranioencefálico (TCE), afundamento na face, fratura exposta de Tíbia, fíbula e fêmur, ambos da perna direita; e também fratura do fêmur da perna esquerda. O menor sofreu fratura interna do antebraço direito e esquerdo. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Regional do Tapajós (HRT).