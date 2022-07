Colisão envolve quatro veículos e paralisa trânsito na BR-155, em Marabá

​Um acidente de trânsito envolvendo uma carreta, dois ônibus e uma van foi registrado na tarde desta terça-feira (19) na BR-155, na saída de Marabá, sentido Eldorado do Carajás, causando a paralisação no tráfego de veículos nos dois sentidos. A colisão ocorreu quando os veículos tentaram desviar de uma erosão que, aos poucos, está comprometendo a lateral da rodovia, já formando uma cratera. As informações são do site Correio de Carajás.



O fato ocorreu por volta de 16h40, quando o motorista da carreta parou para desviar da cratera e os ônibus e a van que vinham logo atrás, se chocaram na sequência. Vários ocupantes dos veículos tiveram ferimentos considerados leves e médios. Todos precisaram ser atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

VEJA MAIS



No local do acidente, Edinaldo do Nascimento, condutor da carreta, disse que, apesar da sinalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) alertando sobre a erosão, o desvio acabou provocando a colisão entre os envolvidos. “Eu estava parado e o primeiro ônibus também, mas a van bateu na traseira do segundo coletivo e acabou empurrando”, explicou. O motorista ressaltou que a grande quantidade de crateras presentes na via tem sido a causa de vários outros acidentes, e não só desse.