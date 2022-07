Motoqueiro tem perna arrancada após colisão com caminhão em rodovia no sudoeste do Pará

Um acidente entre uma carreta de grãos e um motociclista terminou em tragédia na tarde desta terça-feira (19), em Trairão, região sudoeste do Pará. O motoqueiro Jeremias Lucas dos Santos teve a perna arrancada após a colisão entre os dois veículos no km 14 da rodovia BR-163. As informações são do Debate Carajás.

A polícia foi acionada por clientes de um posto de combustíveis que fica próximo de onde aconteceu o acidente. Ao chegarem no local, os policiais encontraram o condutor do caminhão, identificado como José de Arimatéia. Ele disse à Polícia Militar que Jeremias pilotava a motocicleta na contra mão da via. Ao perceber o veículo, José supostamente teria tentado desvia da moto, mas acabou colidindo na lateral da moto. Jeremias foi arremessado alguns metros de distância. Com o impacto, o motoqueiro teve uma das pernas arrancadas.

O caminhoneiro acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Jeremias foi socorrido e encaminhado para o hospital municipal da cidade. Segundo informações, o estado de saúde da vítima é grave.

O médico de plantão disse aos militares que o motoqueiro apresentava sinais de embriaguez. O motorista da carreta foi orientado a ir à delegacia de Polícia Civil de Trairão para realizar os devidos procedimentos. A moto foi removida e entregue à PC.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a polícia e aguarda retorno.