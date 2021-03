Motoqueiro colide com mureta de proteção no túnel do Entroncamento e tem a perna arrancada

O condutor de uma moto que, segundo testemunhas, vinha em alta velocidade pela avenida Almirante Barroso no sentido centro/Ananindeua, teve a parte da perna esquerda dilacerada depois de bater contra a mureta de proteção que separa as pistas de sentido opostos, na saída do túnel do Entroncamento.

O acidente ocorreu por volta das 23h do último domingo (7), e atraiu a curiosidade de motoristas que passavam pelo local. Com a violência do choque a vítima foi arremessada para o canteiro central, ocupado agora pelas obras do BRT-Metropolitano, e teve a perna esmagada. A moto deslizou pela pista e só foi parar já próximo da passarela do pórtico Metrópole, que dá acesso ao Shopping Castanheira.

O motociclista ainda chegou a ser removido por uma ambulância do Samu, mas não há notícias se ele sobreviveu ao acidente e sobre seu estado de saúde.