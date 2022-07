BR-010, em Irituia, é liberada após acidente entre duas carretas e uma van

O acidente entre duas carretas e uma van deixou o trânsito bastante complicado na madrugada de ontem (20), na rodovia BR-010, em Irituia, região nordeste do Pará. Dois motoristas ficaram feridos e o outro saiu ileso. Próximo das 21h, desta quarta-feira (20), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a pista foi liberada às 19h20.

O tráfego na rodovia foi interditado, após o acidente, por volta de 4h20. O motivo da colisão entre os veículos ainda é apurado pela PRF. "A rodovia havia sido interditada pela manhã, no km 316 em Irituia/PA, após acidente envolvendo os três veículos. Não temos informações sobre as vítimas feridas. Não houve mortos", informou a PRF na noite desta quarta-feira.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram que uma das carretas ficou atravessada na rodovia e a carga de grãos se espalhou. Os outros dois veículos também ficaram tombados. Havia a estimativa de que o congestionamento atingiu aproximadamente dois quilômetros.

Mas, havia um desvio próximo do local do acidente, o que facilitou a passagem de outros automóveis pelo trecho. Mesmo assim, o trânsito no local continuou lento. Agentes rodoviários federais estiveram no local para auxiliar os motoristas e melhorar o fluxo de veículos.