Jovem sai para comprar açaí e acaba morto em Ananindeua

Tarcísio Gomes da Silva, 22 anos, foi assassinado a tiros na noite desta quarta-feira (27), na rua Santa Fé, bairro do Icuí-Guajará, em Ananindeua. No local do crime, a Polícia Militar conseguiu apurar, com a ajuda de moradores, que a vítima havia saído para comprar açaí e, quando retornava para casa, foi surpreendida pelos assassinos.

O jovem caiu, já sem vida, bem em frente à casa onde morava. Segundo a PM, ele já tinha antecedentes criminais, os quais não foram detalhados. No entanto, somente as investigações da Polícia Civil vão poder esclarecer se a vida pregressa de Tarcísio tem relação com o assassinato dele.

As informações sobre o homicídio ainda são poucas. Por isso, não há detalhes, por exemplo, sobre quem seriam os assassinos e como eles chegaram. Testemunhas deverão ser ouvidas, assim como familiares do jovem. Os depoimentos serão fundamentais para que as autoridades policiais possam esclarecer se o rapaz vinha sofrendo algum tipo de ameaça nos últimos tempos.

O corpo de Tarcísio foi analisado e removido pela Polícia Científica para o Instituto Médico Legal (IML) de Belém. Os peritos também analisaram a cena do crime, na tentativa de encontrar pistas que ajudem a identificar os suspeitos. A Polícia Civil está investigando o caso.