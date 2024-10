Jovem morre depois de ser baleado enquanto andava de bicicleta, em Marabá

Um jovem identificado como Uerik Lima de Sousa, de 28 anos, foi morto a tiros na última terça-feira, 8, no bairro Nossa Senhora Aparecida, conhecido como Coca-Cola, no núcleo Nova Marabá, sudeste do Pará. Baleado, a vítima chegou a correr pedindo socorro, mas não resistiu.

Uerik Lima de Sousa foi alvejado por disparos de arma de fogo enquanto pedalava uma bicicleta. Mesmo ferido, Sousa conseguiu correr até uma residência sem muro, mas acabou falecendo na rua Davi Rodrigues.

O autor dos disparos fugiu do local e não foi localizado pela Polícia Militar do Pará (PMPA), que realizou diligências na área. A Polícia Científica do Estado do Pará (PCEPA) esteve no local e realizou o trabalho inicial de coleta das evidências, e posteriormente removeu o corpo para o Instituto Médico Legal (IML) de Marabá.

O caso foi registrado e é investigado pela Divisão de Homicídios da cidade, onde são apuradas as circunstâncias do crime, bem como a vida pregressa da vítima e a identificação do autor.

A redação integrada de O Liberal solicitou nota à Polícia Civil sobre o caso e aguarda o retorno.

(Com informações de Debate Carás).