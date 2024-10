Homem morre após trocar tiros com a PM em Marituba

POLÍCIA

Homem é morto em ação policial após denúncia de tráfico de drogas em Castanhal

De acordo com a Polícia Civil, uma denúncia anônima dava conta que em uma residência localizada na Rua do Campinho, no bairro Pantanal, um homem estaria há alguns dias traficando drogas e intimidando moradores da área com arma de fogo