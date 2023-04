Jovem morre após tentar ultrapassar camionete pela direita

Um homem morreu após um acidente de trânsito envolvendo uma camionete e uma motocicleta, na manhã deste sábado, na rua Magalhães Barata, bairro Colorido, em frente ao estacionamento Mesa de Bar, em Tucuruí, no sudeste paraense.

Uma viatura da Polícia Militar atendeu a um chamado e foi até o local do acidente. Ao chegarem no lugar, os agentes depararam-se com o corpo da vítima, identificada como Lucas de Jesus da Silva. O jovem conduzia a motocicleta.

De acordo com os primeiros relatos, transmitidos por testemunhas aos agentes, ambos trafegavam pela avenida, quando a camionete dobrou para entrar em uma travessa. Neste momento, o motociclista teria tentado ultrapassar pela direita e acabou atingindo o veículo maior.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e esteve no local do acidente, mas os paramédicos constataram o óbito do jovem ainda no local.

O condutor da camionete, identificado como Miguel Araújo Alves de Brito, permaneceu no local e foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido.