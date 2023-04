Ciclista é atropelado e morto na avenida Centenário, em Belém

​Um ciclista, identificado como Valmir Soares, 63 anos, foi atropelado e morto na noite desta sexta-feira (28), por volta das 21h, na avenida Centenário, bairro do Bengui, sentido Belém/Ananindeua. O trânsito na área ficou congestionado. Agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) auxiliaram os motoristas. Segundo a Polícia Militar, que esteve no local do acidente, o homem foi atingido por trás por um carro de passeio, modelo HRV, que estaria sendo conduzido por um papiloscopista da Polícia Civil do Pará. A reportagem acionou a instituição para se posicionar sobre o caso, mas ainda não teve retorno.

As primeiras informações davam conta de que o motorista teria tentado fugir, uma vez que foi supostamente visto na contramão, ou seja, retornando a Belém. No entanto, de acordo a PM, o condutor teria ficado com medo de sofrer retaliação e se retirou do local, acompanhando de uma viatura até a Divisão de Crimes Funcionais (Decrif), onde se apresentou.

Ainda segundo a PM, Walmir Soares seria vendedor ambulante e teria acabado de sair de um supermercado, onde comprou algumas bebidas para comercializar neste domingo (30), no Estádio Mangueirão, em Belém, durante o jogo de Remo x Cametá. Quando seguia pela avenida C​​entenário, foi violentamente atingido pelo carro. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para socorrer a vítima, que já estava morta.

Com a pancada, pedaços do automóvel, inclusive o para-choque, foram arrancados e ficaram espalhados pela pista. Tudo foi periciado pela Polícia Científica do Pará (PCP), que também fez a análise e remoção do cadáver ao Instituto Médico Legal (IML). O exame de necropsia vai determinar a causa exata da morte. Testes realizados no IML vão ajudar a esclarecer a dinâmica do acidente.

No local do acidente, familiares da vítima estavam bastante nervosos com o ocorrido e tentaram impedir o trabalho da imprensa local.