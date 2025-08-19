Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Jovem morre após ser baleado no tórax em Novo Progresso

Colegas da vítima alegaram às autoridades que o tiro foi efetuado por um outro rapaz, enquanto brincavam com a arma

A imagem em destaque mostra a vítima do baleamento. (Foto: Reprodução | Giro Portal)

Thiago Alexandre Rego Neri Caetano morreu na segunda-feira (18/8), após ser baleado na região do tórax, em Novo Progresso, no sudoeste do Pará. Colegas da vítima alegaram às autoridades que o tiro foi efetuado por João Paulo da Silva Piran, enquanto "brincavam" com a arma.

A Polícia Militar foi acionada ao caso por volta de 1h34 de segunda (18/8), depois de ter sido informada sobre a entrada de um homem baleado no Hospital Municipal.

Conforme o Giro Portal, inicialmente os amigos de Thiago disseram que o disparo teria sido acidental, causado pela própria vítima ao manusear uma pistola dentro de sua residência. Porém, depois eles contaram que João teria efetuado o tiro.

Durante buscas na casa, os policiais localizaram uma cápsula deflagrada sobre a cama de um dos quartos, ainda de acordo com o Giro. Os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso para os procedimentos cabíveis.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso.

Histórico do suspeito

João Paulo da Silva Piran já havia sido investigado em um caso de estupro ocorrido em 17 de agosto de 2024, no distrito de Moraes de Almeida. O crime ganhou grande repercussão e resultou em manifestações de populares em frente à delegacia local, cobrando respostas das autoridades.

Segundo o Giro Portal, após quase 40 dias de diligências e monitoramento, a Polícia Civil, com apoio da equipe de Castelo dos Sonhos e da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp), localizou João Piran no município de Lagoa Santa (MG). Ele foi preso preventivamente em um bar da região metropolitana de Belo Horizonte, o "Meu Bhar Orla".

