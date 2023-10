Jovem morre após ser baleado e espancado por dois homens, em Parauapebas

Um jovem, identificado como João Victor Gomes Cruz, de 19 anos, morreu um dia após ser internado em um hospital de Parauapebas, onde deu entrada depois de ter sido baleado por dois homens. Informações repassadas pelas autoridades policiais dão conta de que os suspeitos teriam chegado em uma moto e efetuado vários disparos contra a vítima. O crime ocorreu na noite da última terça-feira (24), na rua Jerusalém, bairro Betânia, e chamou atenção pelo requinte de brutalidade. Além de atirarem em João Victor, os criminosos ainda o espancaram, atingindo-o com pedradas na cabeça.

Ainda segundo as informações repassadas, uma guarnição foi acionada por agentes do 23º BPM, que receberam a denúncia de moradores da área sobre o crime. Quando a guarnição chegou ao local repassado, João Victor já havia sido levado para o hospital, onde foi diagnosticado como quadro gravíssimo.

Os médicos relataram à polícia que pelo menos um dos disparos teria acertado a cabeça do jovem e o projétil teria ficado alojado no crânio.

No entanto, na tarde desta quarta-feira (25) o jovem não teria resistido aos ferimentos e morreu. Após a reviravolta no caso, uma equipe de investigadores da Homicídios da Polícia Civil de Parauapebas já teria aberto um inquérito criminal para apurar o, agora, assassinato de João Victor. De acordo com o que teria sido informado pela Polícia Civil, as circunstâncias do caso ainda estão sendo apuradas. Os investigadores buscam pistas para conseguir identificar quem são os envolvidos no homicídio e qual seria a motivação do crime.

A PC disse, em nota, que a vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O caso será investigado pela equipe de homicídios da Seccional de Parauapebas. Buscas para encontrar o autor do crime estão em andamento.