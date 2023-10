Homem com extensa ficha criminal é morto em Ananindeua nesta terça-feira (24); vídeo

Um homem, identificado como Daniel de França e Silva, de 48 anos, foi morto a tiros por volta de 20h40, desta terça-feira (24), no bairro do 40 Horas, em Ananindeua. O caso ocorreu na Rua A, do Conjunto Saint Clair Passarinho, conhecido como Conjunto Sabiá. Conforme as autoridades, dois homens em uma motocicleta se aproximaram da vítima e efetuaram ao menos quatro tiros. Daniel morreu no local.

Segundo os agentes, a equipe foi acionada por moradores que teriam informado que na Quadra 13, entre a principal do Sábia e a Travessa Primeira, dois homens em uma moto de cor vermelha e branca teriam alvejado um homem. Os relatos dão conta que Daniel estaria caminhando pela rua e os executores teriam passado ao lado dele. A moto parou e a pessoa da garupa teria descido e feito os disparos. Logo depois os assassinos fugiram do local. Câmeras de segurança gravaram o ocorrido.

Os moradores contaram que os executores estavam com capacetes, impedindo o reconhecimento. Os disparos atingiram a região da cabeça e tórax da vítima. Familiares contaram que Daniel teria recebido uma ligação e saiu da residência onde mora, que fica há cerca de duas ruas de distância do local do crime, informando que iria comprar um remédio.

No local do crime, a Polícia Militar informou que Daniel, que seria técnico em Informática, já possuía uma extensa ficha criminal. Entre os delitos respondidos por ele estão: lesão corporal, apropriação indébita, desobediência, estelionato, injúria, roubo, associação criminosa, falsa identidade e receptação. Além disso, familiares teriam relatado que tinham uma convivência difícil com Daniel, devido ele ter aplicado diversos golpes em pessoas próximas. Inclusive, conforme a PM, a vítima teria parado de frequentar reuniões de família devido ao medo que os parentes teriam de algum ataque ocorrer quando Daniel estivesse com eles.A Polícia Civil e Científica estiveram no local e irão investigar o homicídio.