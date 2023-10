Homem morre após ser esfaqueado em briga de bar no Barreiro

Um homem, ainda não identificado, morreu após ser esfaqueado durante uma briga em um bar localizado na passagem Mirandinha, próximo ao Canal São Joaquim, no bairro do Barreiro, em Belém, na manhã deste domingo (22). As motivações do desentendimento ainda não foram esclarecidas. A polícia está atrás do suspeito.

Logo após a vítima ter sido atingida pela facada, uma guarnição da Guarda Municipal de Belém (GMB) passava pelo local e os moradores a chamaram. O homem chegou a ser levado para o Hospital de Urgência e Emergência, mas não resistiu aos ferimentos.

Nas redes sociais, um vídeo foi compartilhado do caso onde aparece uma mulher próxima do corpo na tentativa de ajudar a vítima. “Ele tá morto, mana”, diz uma mulher para outra. Pela gravação, um homem chega a levantar o possível nome do suspeito: Nazareno. No entanto, autoridades não confirmaram se, de fato, esse é o nome do autor do crime.

A GMB acionou uma equipe do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM), que constatou a morte da vítima. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Guarda Municipal e para a Polícia Civil. Em ambos os casos, a reportagem aguarda retorno. A PM está atrás do suspeito e ainda não o localizou.