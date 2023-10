Homem é encontrado morto com faca no pescoço em Uruará

Um homem, até o momento identificado como "Bradock", foi encontrado morto, na manhã desta terça-feira (24), no município de Uruará, região sudoeste do Estado. A vítima, que seria uma pessoa em situação de rua, não teria documentos de identificação no local e foi encontrado deitado em uma rede. O caso ocorreu no bairro Vila Brasil, mais especificamente na travessa São Paulo.

O corpo de "Bradock" estaria em uma casa abandonada em que ele costumava se abrigar. Moradores da área foram os responsáveis por encontrar o corpo do homem, em meio a uma poça do próprio sangue. Segundo as testemunhas, a vítima estaria com um corte profundo no pescoço, feito por uma arma branca, possivelmente uma faca.

A PM realizou o isolamento da área e comunicou a Polícia Civil. Agentes da PC estiveram no local para averiguar a situação e colher os primeiros relatos para a investigação. Segundo as autoridades, um dos fatos que poderia dificultar a apuração sobre o caso é que a vítima não possuía residência fixa, documentação para ser identificada e nem familiares na cidade. Os moradores comentaram com os policiais que "Bradock" era conhecido na área e costumava ser visto andando por várias ruas.

A Polícia Civil abriu um inquérito criminal para apurar a motivação e quem seria o autor do homicídio. Além disso, as autoridades também trabalham para identificar a vítima, que até o fechamento desta matéria não havia tido o nome descoberto. A PC informa que qualquer informação sobre o caso, fotos ou vídeos, podem ser repassadas para o número de celular (91) 8564-6114, o anonimato é garantido.