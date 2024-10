Jovem morre após se afogar em praia de Altamira

Edilson Sousa da Silva, de 25 anos, morreu após se afogar na Praia do Massanori, na manhã desta sexta-feira (25/10), em Altamira, no sudoeste do Pará. Conforme as autoridades, a vítima, supostamente, estava ingerindo bebida alcoólica quando decidiu nadar e acabou se afogando, por volta das 8h.

Segundo o portal Confirma Notícia, os amigos de Edílson não perceberam o momento que ele sumiu nas águas. Uma mulher avistou que a vítima precisava de ajuda e alertou o grupo. Mas o rapaz acabou submergindo antes que pudesse ser socorrido.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), foi acionado ao caso para localizar Edilson. Nas buscas, uma equipe de mergulhadores encontrou o corpo do rapaz a cerca de seis metros da praia, em uma profundidade de quase quatro metros.

Até o momento, ainda não se sabe o que aconteceu para que o jovem se afogasse. Para a Redação Integrada de O Liberal, a Polícia Civil informou que "a morte de Edilson Sousa da Silva foi registrada como acidental". Equipes da delegacia de Altamira solicitaram perícias para auxiliar as investigações.