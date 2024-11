Jovem morre ao ter a cabeça esmagada em colisão entre motocicleta e carro, em Santarém

Um jovem identificado como Ediel Almeida morreu após ter a cabeça esmagada em uma colisão entre a motocicleta que conduzia e um carro de passeio em Santarém, oeste do Pará. O acidente de trânsito ocorreu na madrugada de domingo (17/11), na Comunidade de Porto Novo, rodovia Curuá-Una, a PA-370. O motorista teria fugido do local.

Segundo as informações de testemunhas, o jovem conduzia a motocicleta quando foi atingido violentamente pelo carro de passeio. Não há mais informações sobre as circunstâncias da colisão. As pessoas que presenciaram a colisão informaram que, com o forte impacto, Ediel teria sido arremessado da moto e bateu a cabeça violentamente contra a pista, morrendo na hora.

O automóvel envolvido no acidente teria ficado com a parte frontal amassada, mas não parou e saiu do local. A cena assustou as pessoas que estavam na área, que informaram o caso para a Polícia Militar. Após a chegada da PM, foi realizado o acionamento da Polícia Científica para verificar o local e realizar a remoção do corpo. Uma ambulância do Samu ainda teria ido ao local, mas somente confirmou o óbito. Todos os relatos sobre o acidente, assim como as circunstâncias, serão verificadas durante as investigações sobre a colisão.