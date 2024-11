Motociclista morre e três pessoas ficam feridas após acidente de trânsito na BR-316, em Igarapé-Açu

O motociclista Silvio Moraes Ferreira morreu em um acidente de trânsito no KM 97 da BR-316, altura da entrada da Vila do Prata, em Igarapé-Açu, nordeste do Pará. A colisão envolvendo um carro de passeio e duas motos também deixou três pessoas gravemente feridas. O caso foi registrado na noite de domingo (10/11) quando, segundo informações policiais, testemunhas relataram que o condutor do carro teria invadido a contramão e atingido as motocicletas.

VEJA MAIS



Ainda conforme os relatos da polícia, o motorista do carro teria saído de Salinópolis e dirigia no sentido de Castanhal. Em determinado momento, ele saiu da pista, invadiu o lado contrário e colidiu frontalmente com as duas motocicletas, onde estavam dois condutores e dois passageiros. A esposa de Silvio, identificada como Arielle Gomes, estava na moto com ele e foi uma das vítimas socorridas.

O Corpo de Bombeiros do Pará esteve no local, após ser acionado por testemunhas. “O CBM informa que realizou o resgate de três vítimas. Duas foram encaminhadas para o hospital de São Miguel do Guamá, e uma foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento de Castanhal. Uma pessoa morreu no local”, comunicou.

Não há mais detalhes sobre o que ocorreu com o condutor do carro para que entrasse na contramão. Ele não ficou ferido, apesar do automóvel ter tido a parte frontal completamente destruída devido ao impacto com as motocicletas. Agentes da Polícia estiveram no local e submeteram o condutor ao exame do bafômetro. Logo em seguida, ele foi encaminhado para a delegacia de Igarapé-Açu, onde foi lavrado Auto de prisão em flagrante contra ele. Ainda não há mais detalhes sobre o estado de saúde das três vítimas após darem entrada nos hospitais.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.