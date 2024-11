Adolescentes em bicicleta são atropeladas por carro ao atravessar rua

Duas adolescentes em uma bicicleta foram arremessadas durante uma colisão com um carro na última segunda-feira (11), quando atravessavam um cruzamento de vias localizado no bairro Perpétuo Socorro, em Macapá (AP). Um vídeo gravado por câmeras de segurança mostra o momento do acidente.

Nas imagens, é possível ver que as garotas atravessavam a rua quando o carro, que seguia pela via principal, acabou as atingindo. O motorista, um homem de 27 anos, chegou a desviar para a esquerda, mas não conseguiu impedir o choque. Com o impacto, as ciclistas são arremessadas para o alto.

As imagens impressionam, pois, após o atropelamento, uma das vítimas se levanta rapidamente e corre para a calçada. Poucos segundos depois, a segunda adolescente também aparece caminhando para se proteger.

Segundo o Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), ao portal Gazeta do Amapá, as meninas foram encaminhadas ao hospital por meios próprios.

*Com informações de Gazeta do Amapá.