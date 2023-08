Jovem em situação de rua é morto a tiros em Marituba

Mateus Henrique da Silva, 20 anos, foi morto a tiros na madrugada desta quarta-feira (16), na rua do Fio, bairro São José, em Marituba, na Região Metropolitana de Belém. O crime foi registrado por volta das 2h50. Policiais militares do 21° Batalhão de Polícia Militar atenderam a ocorrência, mas, devido ao horário, nenhuma testemunha ocular foi encontrada no local. Logo, a dinâmica e autoria do homicídio ainda são desconhecidas.

VEJA MAIS

De forma preliminar, a polícia conseguiu apurar, a partir de informações repassadas por moradores da área, que a vítima supostamente era pessoa em situação de rua, uma vez que sempre era vista dormindo pelas calçadas dos estabelecimentos localizados no entorno da Feira de Marituba.

Constatada a morte do rapaz, os militares ac​ionaram a Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Pará, que vai investigar o caso. A Polícia Científica também foi comunicada da ocorrência para analisar e remover o cadáver.

Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso. A reportagem de O Liberal procurou a Polícia Civil, para fornecer mais informações acerca do crime, mas ainda não houve resposta.

Informações que ajudem a localizar e prender os suspeitos podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e não precisa se identificar.