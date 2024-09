Jovem em situação de rua é morto a tiros em Marabá

Luan Walace Ferreira Almeida, de 24 anos, foi assassinado a tiros na noite de terça-feira (10/9), na Quadra 14 da Folha 20, em Marabá, sudeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, testemunhas informaram que Luan foi alvejado com pelo menos quatro tiros. Até agora não se sabe como o crime aconteceu ou quantas pessoas participaram dele. O pai da vítima foi ouvido pelos policiais após o homicídio e disse que o filho estava vivendo em situação de rua há 10 meses. Em nota, a Polícia Civil informou nesta quarta (11/9) que "apura as circunstâncias da morte por meio da Delegacia de Homicídios de Marabá".

Conforme o portal Correio de Carajás, o genitor de Luan ainda acrescentou à polícia que o rapaz era usuário de drogas e vinha cometendo furtos na região. No entanto, ainda não há nenhuma confirmação que indique relação dos supostos crimes praticados pelo jovem com a morte dele.

As polícias Civil e Científica coletaram informações na Folha 20 e realizaram a perícia do local do crime. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). Para a Redação Integrada de O Liberal, a PC acrescentou no comunicado sobre o caso que "perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações".

Com informações do Correio de Carajás