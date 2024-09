'Cria' é morto a facadas em São Miguel do Guamá

Um homem identificado apenas pelo prenome de Marcos, conhecido pelo apelido de “Cria”, foi morto a facadas na madrugada desta quarta-feira (11/9), no bairro Patauateua, em São Miguel do Guamá, município do nordeste do Pará. Até o momento, as dinâmicas e motivações por trás do homicídio são desconhecidas, mas já estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

Por volta das 5h, o 42º Batalhão de Polícia Militar (42º BPM) foi acionado para uma ocorrência de esfaqueamento na travessa São José. Uma guarnição do 42º BPM se deslocou ao local, juntamente com o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), e depois encontraram Marcos morto, assim que as equipes chegaram ao endereço informado.

De acordo com a polícia, a vítima apresentava várias perfurações por arma branca na região do tórax e abdômen. A PC também se dirigiu ao local para começar a apuração do caso. Os agentes ainda tentaram conversar com os moradores da região para entender como o crime aconteceu, mas nenhuma informação foi colhida até o momento.

Além disso, a Polícia Científica também foi acionada para remover o corpo ao Instituto Médico Legal. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil a respeito da investigação do caso e aguarda retorno.