Homem é esfaqueado e morto pelo próprio irmão após briga em Santarém

Fernando Daniel da Costa morreu após ser esfaqueado durante uma briga na comunidade Nova Aliança, localizada na região de planalto de Santarém, oeste do Pará. Conforme as informações iniciais, o principal suspeito do crime é o irmão da vítima. O caso ocorreu na tarde de segunda-feira (09/09), na localidade que fica às margens da rodovia Curuá-Una (PA-370). Os dois homens ficaram feridos na ocasião, mas Fernando não resistiu devido a gravidade.

