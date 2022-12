Jovem é preso e quatro adolescentes apreendidos suspeitos de furtarem loja de roupas de Parauapebas

Juliano Reis de Sousa, de 20 anos, foi preso e quatro adolescentes – dois de 14 e o restante de 16 anos – apreendidos na manhã de quinta-feira (29) suspeitos de furtarem uma loja de roupas de Parauapebas, região sudoeste do Pará. O estabelecimento fica localizado na avenida Castanheira, no bairro Tropical. O crime teria ocorrido na madrugada de quinta-feira (29) e foi flagrado por uma câmera de vigilância. As informações são do Correio de Carajás.

Uma equipe da Guarda Municipal de Parauapebas (GMP) realizavam rondas pelo Parque dos Ipês e se dirigiram ao local do crime. Ao chegaram na loja, os guardas avistaram a porta aberta e vários produtos e manequins revirados.

Os suspeitos foram localizados a partir da gravação do circuito de segurança interno do estabelecimento. Nas imagens era possível ver eles saindo com objetos em mãos.

Na Rua A15, dois deles foram localizados. Segundo a GMP, os suspeitos teriam efetuado, pelo menos, dois disparos de arma de fogo contra os agentes de segurança. A dupla teria fugido pelo de residências até um imóvel.

No interior da casa, três adolescentes foram avistados e apreendidos. Juliano foi encontrado no mesmo dia junto com outro jovem.

Os suspeitos foram encaminhados à 20ª Seccional de Polícia Civil para realização dos procedimentos legais cabíveis.