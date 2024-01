Jovem é preso após arremessar pratos e agredir a própria mãe no Marajó

Um jovem de 19 anos foi preso pela Polícia Militar no final da noite de quarta-feira (17), suspeito de agredir a própria mãe, 43, em Portel, no Marajó. O suspeito teria arremessado pratos contra a vítima e a empurrado, o que ocasionou na queda dela. As informações são do Notícia Marajó.

VEJA MAIS

O comandante do 12° Comando de Policiamento Regional (CPR XII) do Marajó Ocidental, coronel Márcio Abud, disse ao portal da região que a PM foi acionada via CAD informando um incidente grave no Hospital Municipal de Portel, local onde a vítima foi atendida. Os agentes foram comunicados que uma mulher havia sido agredida pelo seu próprio filho.

Na unidade hospitalar, os militares conversaram com a vítima e ela confirmou as agressões. A mulher contou que o filho arremessou uma colher e um prato em sua direção. O suspeito, ainda conforme o depoimento dela, a empurrou, resultando na genitora ferimentos na cabeça e no braço.

Foi então que a polícia se deslocou ao bairro da Portelinha, onde encontrou o suspeito e a irmã dele. A adolescente confirmou ter testemunhado o momento em que seu irmão empurrou a mãe. Diante das evidências, foi dada voz de prisão ao suspeito.

O suspeito, a vítima e a irmã do jovem foram conduzidas à delegacia de Polícia Civil de Portel. A PC informou à reportagem que "um homem foi apresentado pela Polícia Militar e preso em flagrante pelo crime de violência doméstica e está à disposição da Justiça".