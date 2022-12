Filho é preso por agredir e quebrar o braço da própria mãe em Vitória do Xingu

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso na manhã desta terça-feira (13) em Vitória do Xingu, no sudoeste do Pará, acusado de agredir e quebrar o braço da própria mãe. Ele foi detido em flagrante por uma equipe da Polícia Civil. As autoridades não informaram o que teria motivado a agressão. Com informações do Native News Carajás.

Segundo a PC, a vítima é uma idosa de 69 anos. Ela compareceu à unidade policial para registrar uma ocorrência de lesão corporal que teria sido praticada pelo filho na noite de segunda-feira (12).

Os policiais constataram as lesões no braço da vítima, que foi levada para atendimento médico. Foi quando se confirmou que o membro estava fraturado.

Após a formalização da denúncia, a polícia deu início às diligências e conseguiu localizar o acusado. Ele foi conduzido à delegacia de Vitória do Xingu, onde permanece preso a disposição da Justiça.