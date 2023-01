Humorista ex-Globo é preso por agredir a própria mãe; saiba quem é Filipe Pontes

O humorista Filipe Pontes, de 36 anos, foi preso em flagrante neste sábado (31), em Ribeirão Preto (SP). O artista agrediu a própria mãe, de 57 anos. Ela entrou com um pedido de medida protetiva de urgência contra o ex-TV Globo. As informações são do Splash, do UOL.

Além da mãe, o irmão de 21 anos do humorista também aparece como uma das vítimas registradas no boletim de ocorrência. O caso foi anotado como "violência doméstica, ameaça, injúria e vias de fato". Pontes deve ficar preso até a realização de uma audiência de custódia, explica a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Representantes do artista não responderam à reportagem do Splash.

Pontes participou de programas de TV como "Zorra Total", "Domingão do Faustão", "Altas Horas", na TV Globo, "Pânico na Band" (Band TV) e "Legendários" (Record TV). O humorista ficou conhecido por imitar os apresentadores Marcos Mion e Sabrina Sato, os atores Antônio Fagundes e Selton Mello, a jornalista Marília Gabriela e o personagem Tufão (vivido por Murilo Benício na novela “Avenida Brasil”, da Globo). Assista: