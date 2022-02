Jovem é morto com 15 tiros em comunidade rural de Benfica

Pedro Santiago Ribeiro Costa, 21 anos, foi executado com mais de 15 tiros na comunidade Nelson Mandela, na tarde dessa terça-feira (8), em Benfica, distrito de Benevides, na Grande Belém. De acordo com a mãe vítima, três homens entraram no terreno da família, se passando por capinadores, e executaram Pedro Santiago.

"Mataram meu filho. Eles entraram pela parte da frente e cruzaram o terreno de casa com enxadas. Eles viram o meu filho e correram pra cima dele e mataram ele aqui”, disse a senhora, que não quis se identificar.

Pedro foi morto na rua Soweto, em uma comunidade rural da região de Benfica. De acordo com os policiais do 55º Batalhão da PM, a vítima já tinha uma passagem pela polícia, por receptação de objetos roubados, mas não chegou a ser preso.

Segundo a PM, vítima teria passagem pela polícia (Sidney Oliveira / O Liberal)

De acordo com a polícia criminal, o jovem não teve chance de reação. “Foram mais de 15 tiros em várias partes do corpo, cortas, braços, rosto e cabeça”, informou o perito no local do crime.

Após o assassinato, Pedro Santiago Ribeiro Costa foi levado para o IML para ter o corpo periciado e depois liberado para os familiares.

Quaisquer informações que possam ajudar na localização dos suspeitos de terem matado o Pedro Santiago, podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181) ou ao Centro Integrado de Operações (Ciop, no telefone 190). Não é preciso se identificar e a ligação é gratuita.