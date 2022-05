Jovem é morto a tiros enquanto conversava com amigos em Tucuruí

Na noite de quarta-feira (4), um jovem identificado apenas como Júnior foi morto a tiros, no bairro Santa Mônica, em Tucuruí, no sudeste do Pará. A vítima estava sentada em uma cadeira na calçada de uma casa conversando com outras pessoas, quando um homem chegou e fez os disparos. Júnior não teve qualquer reação e morreu ainda no local. As informações são do site Debate Carajás.

VEJA MAIS

O suspeito fugiu logo depois do crime e ainda não foi localizado. Ainda não se sabe o que teria motivado o crime. As autoridades policiais não informaram se Júnior tinha envolvimento com alguma atividade ilícita ou se vinha sofrendo algum tipo de ameaça, que pudesse terminar com o homicídio.

A cena do crime foi isolada. As polícias Militar e Civil foram até o local e acionaram a Polícia Científica do Pará (PCP), que fez a perícia no local e no corpo da vítima, que foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado e segue sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Tucuruí. Buscas são feitas para tentar localizar o suspeito do crime.