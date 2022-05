PM acusado de homicídio é absolvido em Belém

O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) decidiu, na tarde desta quarta-feira (4), pela absolvição do policial militar Antônio Lauro Neves Vieira, acusado de matar a tiros Luis Carlos Silva Carvalho, em setembro de 2012, no conjunto residencial Parque Verde, em Belém. A sessão da 1ª Vara de Belém foi presidida pelo juiz Edmar Pereira.

As investigações policiais apontaram para o fato de que o militar teria efetuado vários disparos de arma de fogo em direção à casa da vítima. Luiz Carlos dormia na hora do crime. Ele não resistiu aos ferimentos na perna e morreu, em decorrência de hemorragia. De acordo com a denúncia, o alvo dos tiros seria o filho de Luiz, identificado como Wagner Carvalho. O rapaz namorava a enteada do policial.

VEJA MAIS

Ainda de acordo com as investigações, o PM não aceitava o relacionamento da jovem, porque a família da vítima seria envolvida com atos ilícitos. Antônio já teria pedido para Luiz intervir no namoro, o que não foi atendido e culminou com o homicídio.

No julgamento desta quarta-feira, que ocorreu no Fórum Criminal, no bairro da Cidade Velha, em Belém, o policial militar negou ter efetuado os disparos que mataram Luiz Carlos. Já a mulher e a enteada do PM não mantiveram os depoimentos prestados à polícia durante as investigações, em que apontavam o policial como autor dos tiros. Além disso, as testemunhas de acusação também não compareceram ao julgamento, segundo o TJPA. Diante dos fatos, o PM foi absolvido do crime.