Jovem é morto a tiros em estabelecimento comercial de Tucumã

Um jovem de 18 anos, identificado como Luiz Felipe Neres de Abreu, foi morto a tiros em uma Conveniência, localizada na Avenida Balata, no bairro das Flores, no município de Tucumã, sul do Estado. O crime teria ocorrido durante a madrugada de sábado (14). De acordo com as autoridades policiais, o autor do crime teria chegado em uma motocicleta e feito os disparos de arma de fogo.

Algumas testemunhas teriam relatado que Luiz estava na parte de fora do estabelecimento quando foi surpreendido pelo assassino, que chegou rapidamente em uma moto modelo Honda POP-100. Além disso, para não ser identificado, o acusado estaria de capacete, com a viseira abaixada e fez os diversos disparos contra a vítima, que não teve como reagir. Logo depois, o executor fugiu do local.

Os clientes da conveniência acionaram uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e Luiz chegou a ser socorrido e levado para o hospital da cidade. No entanto, devido a gravidade do ferimento ele não resistiu e morreu.

Agentes do 36º Batalhão da Polícia Militar estiveram no local e foram informados sobre o ocorrido e as características da moto do autor do crime. Logo depois, iniciaram as buscas pelo acusado, mas ainda não haviam encontrado o executor. O homicídio deverá ser investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Tucumã.