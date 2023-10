‘Japa’ é esfaqueado e morto por colega após discussão, em Irituia

Um homem, identificado como Matheus Santos, mais conhecido pelo prenome ‘Japa’, morreu após ser esfaqueado na Praça Municipal de Irituia, localizada na PA-253, região nordeste paraense. Conforme as informações preliminares, tudo teria ocorrido por volta de 23h30 da noite do último sábado (14), quando Japa discutiu com um outro indivíduo conhecido na área como ‘Luizão da Palmira’, o suposto autor do esfaqueamento.

As circunstâncias do desentendimento entre Japa e Luizão ainda são desconhecidas pelas autoridades. Assim que alguns moradores da área acionaram a Polícia Militar, uma guarnição se deslocou imediatamente até a praça. Os próprios moradores relataram o fato aos agentes e disseram que o golpe, feito com uma faca que o suspeito levava consigo, havia atingido a região do estômago de Japa.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada até o local para socorrer a vítima. Conforme as autoridades, a situação de Japa era grave, mas ele ainda estava com vida quando foi socorrido até o Hospital Municipal de Irituia (HMI). No entanto, devido ao sério ferimento, Japa não resistiu e morreu após dar entrada no local. Os médicos informaram às autoridades policiais que na autópsia contou que a vítima sofreu uma perfuração que atingiu o pulmão e o fígado. O golpe teria partido de cima para baixo, acertando o mamilo esquerdo.

Após a morte de Japa, as Polícias Militar e Civil iniciaram as buscas por Luizão da Palmira, na intenção de capturar o suspeito e entender o que teria causado o desentendimento e realizar as medidas cabíveis pelo crime. Algumas pessoas que estavam na praça teriam relatado aos agentes que o suspeito, após cometer o crime, teria fugido em direção ao bairro beira do rio.

Durante a madrugada deste domingo (15), as guarnições teriam localizado e detido o acusado, ele foi posteriormente encaminhado à Delegacia de Polícia (DEPOL) de Irituia para os procedimentos legais cabíveis. As investigações irão continuar para esclarecer completamente o caso.